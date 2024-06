L'Inghilterra sogna il primo titolo. Serbia, esordio storico: Vlahovic o Kane?

Da una parte i grandi favoriti, dall’altra gli eredi di una grande tradizione che esordiscono nella competizione. Inghilterra-Serbia , stasera alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, casa dello Schalke 04, è già uno scontro diretto per il primato del Girone C tra due squadre che approcciano Euro 2024 con stati d’animo differenti. La nazionale dei Tre Leoni arriva in Germania con un solo obiettivo, vincere. Southgate e i suoi ragazzi sono chiamati non solo a riscattare la sconfitta di tre anni fa di fronte al loro pubblico ma a portare a casa il primo titolo continentale della storia. Diverso lo spirito con cui Milinkovic-Savic e compagni affrontano il torneo: per la Serbia , riconosciuta dall’UEFA solo nel 2006, è la prima partecipazione agli Europei e, da erede della Jugoslavia, sogna di lasciare subito il segno.

Chi vince?

Gli esperti SisalTipster ritengono però l’Inghilterra favoritissima al 66% rispetto al 13% degli slavi mentre il pareggio è dato al 21%. È il primo confronto in assoluto tra le due nazionali le quali hanno in comune la propensione offensiva: al 52% stasera vedremo almeno tre gol. Ma chi darà il via alle danze in questa girandola di reti? Al 67% saranno i sudditi di sua Maestà mentre si scende drasticamente al 25% per il vantaggio della Serbia.

Ricorso al Var

Se un gol da fuori area, al 33%, è nelle corde del match visti i protagonisti della sfida, anche il direttore di gara, l’italiano Daniele Orsato, potrebbe essere chiamato in causa. Infatti un rigore con espulsione è dato al 13% mentre un consulto del VAR da parte dell’arbitro di Schio è un’ipotesi al 26%.

Kane-Vlahovic, che sfida

Oltre 400 reti in carriera tra club e nazionale, 401 per la precisione, e neanche un trofeo. Se si parla di maledizione calcistica, Harry Kane, capitano e icona dell’Inghilterra, ne è l’esempio vivente. Un dato? Dopo una vita spesa con la maglia del Tottenham, il bomber inglese è approdato al Bayern Monaco per spezzare questo tabù. Il risultato è che, dopo 12 anni, i rossi di Baviera non hanno alzato neanche un trofeo. E allora Kane vuol rifarsi con la nazionale tanto che un goal all’esordio contro la Serbia si gioca al 45%.

Al suo fianco Kane avrà quel fenomeno che corrisponde al nome di Jude Bellingham. A 20 anni, si è laureato campione di Spagna, campione d’Europa mettendo insieme 23 gol e 13 assist: non male come prima stagione in maglia Real. Così il trequartista di Stourbridge che si presenta con una rete o un passaggio vincente è offerto al 46%. La Serbia si affida a una conoscenza della Serie A, Dusan Vlahovic che non solo vuole conquistarsi un posto da titolare ma punta a fare, anche a Euro 2024, quello che gli riesce meglio: segnare. Il numero 7 della Juventus e della Serbia ha il 20% di festeggiare alla Veltins-Arena.