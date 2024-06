Pronostico Belgio-Slovacchia, Lukaku contro Skriniar: le quote

Nell’ultimo Europeo un esordio col botto per il Belgio : 3-0 alla Russia, con gol in apertura e in chiusura di Lukaku . Poi l’avventura dei Diavoli Rossi finì ai quarti contro l’ Italia , poi campione. Il nuovo corso belga è iniziato da tempo e si può definire in due parole: Tedesco volante. Durante la sua gestione sono arrivati 10 successi e 4 pareggi e il Belgio ha chiuso con la porta inviolata ben 9 volte su 14.

Come arrivano al match Belgio e Slovacchia

I Diavoli Rossi hanno centrato il primo posto nel girone di qualificazione con 22 gol fatti e 4 subìti in 8 partite. Insomma, Lukaku e compagni sbarcano in Germania con ottime credenziali, l’incognita è relativa alle condizioni di De Bruyne che quest’anno ha saltato molte partite in Premier League causa infortunio. Il Belgio all’esordio nella kermesse sfiderà una delle seconde classificate, la Slovacchia, abile nelle qualificazioni a cogliere la sua occasione bruciando la concorrenza di Lussemburgo, Islanda e Bosnia (il Portogallo era di un altro pianeta). Sette vittorie, un pareggio e due ko (contro i lusitani) lo score di Lobotka e compagni, 17 gol fatti e 8 subìti. Il recente 4-0 rifilato al Galles in amichevole sembra annunciare una nazionale in buona condizione, che a questi Campionati approda come outsider (ma si qualificano anche le quattro migliori terze, quindi...).

Quote e pronostico

I bookmaker non hanno dubbi, Belgio nettamente favorito per la conquista della prima vittoria a Euro 2024. Il segno 1 è offerto da Cplay e Better a 1.48, a 1.47 da William Hill. L’exploit slovacco è una sorpresa da circa 6.75 volte la posta. Sono due le opzioni che si possono considerare in ambito pronostici. La combo 1X+Multigol 2-4, a quota 1.60. Occhi puntati sulla nazionale favorita e sul numero di reti che si pensa possa mettere a segno. Optando per il Multigol Casa 2-4 l’offerta è di 1.65 mentre con due o tre reti realizzate dal Belgio (Multigol Casa 2-3) si può raddoppiare l’investimento.

Da segnalare che nelle ultime tre amichevoli disputate contro Inghilterra, Montenegro e Lussemburgo i Diavoli Rossi hanno segnato due o tre gol.

Gol di testa? Ecco quanto paga

La presenza di uno specialista come Romelu Lukaku rende interessante la soluzione “Goal di testa” in Belgio-Slovacchia. L’eventualità che in questa sfida venga segnato un gol con un’incornata vincente

è proposta a 2.75. L’offerta dei bookmaker è pari a 2.50 per un assist di De Bruyne: la specialità di KDB.