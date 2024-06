Pronostico Germania-Ungheria, tedeschi favoriti ma i precedenti...

L' Europeo della Germania è iniziato come meglio non si poteva: 5-1 alla Scozia . Devastante davanti con la qualità di Musiala , Havertz e Wirtz e solida dietro, la nazionale di Nagelsmann non ha lasciato scampo alla Tartan Army. Debutto amaro invece per l' Ungheria di Marco Rossi , caduta sotto i colpi della Svizzera (1-3).

La Germania vince con almeno due gol di scarto? Ecco le quote

La Germania affronta l'Ungheria per la quarta volta negli ultimi tre anni: strano ma vero, zero successi tedeschi, due pareggi e una vittoria magiara: 1-0 in Nations League. Agli Europei del 2020 invece le due nazionali avevano pareggiato con lo score di 2-2.

Poco da salvare all'esordio contro la Svizzera ma almeno l'Ungheria è andata a segno per la dodicesima volta consecutiva. Il ridimensionamento magiaro è stato comunque netto, se si pensa che la nazionale di Marco Rossi arrivava imbattuta dal percorso di qualificazione con 5 vittorie e 3 pareggi.

La Germania vista all'esordio ha convinto tutti, bookmaker compresi. Un altro successo tedesco è offerto da Cplay a 1.27 mentre Bet365 e Sisal si fermano a 1.25. Possibile secondo gli operatori che la Germania possa vincere con almeno due reti di scarto: l'1 handicap (0:1) vale 1.70 per Cplay, 1.67 per Better e GoldBet.