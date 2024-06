Pronostico Olanda-Francia, le quote e le statistiche del match

Riflettori puntati sulla “ Red Bull Arena ” di Lipsia dove Olanda e Francia sono pronte a darsi battaglia per la conquista del primo posto in solitaria del gruppo D .

I risultati della prima giornata della fase a gironi hanno visto gli “Oranje” liquidare la Polonia per 2-1 mentre i “Blues” hanno battuto l’Austria per 1-0.

Statistiche alla mano si può notare che l’Olanda all’esordio ha dominato la Polonia nel possesso palla (65% per gli “Oranje”) ma è stata surclassata sotto il computo dei tiri indirizzati verso la porta difesa dal portiere avversario, ben 7 per la Polonia e soltanto 4 per l’Olanda. Più equilibrati i numeri della sfida tra l’Austria e la Francia, entrambe le Nazionali hanno calciato il pallone in porta in 3 occasioni mentre il possesso palla al termine dei 90 minuti recitava 51 a 49 per la Nazionale di Ralf Ragnick. Marcus Thuram e compagni hanno senza dubbio provato il tiro per più volte, 14 contro i 7 della Nazionale austriaca, impensierendo però Patrick Pentz soltanto in due circostanze.

"Blues" favoriti ma...

Per i bookmaker la Nazionale allenata da Didier Deschamps parte leggermente con i favori del pronostico, il segno 2 è proposto su Cplay a 2.27 mentre su Sisal e Bwin vale 2.25. L’1 degli “Oranje” è invece in lavagna a circa 3.20.

La Francia nelle precedenti 3 gare disputate (amichevoli comprese) ha sempre fatto registrare il No Goal al novantesimo, l’esito opposto in questo incontro moltiplica una qualsiasi puntata per 1.73.