Clamoroso pronostico dell'Intelligenza artificiale su Olanda-Francia

Con oltre 140.000 dati statistici e un'elaborazione algoritmica ispirata dai più grandi esperti del settore, l'Intelligenza Artificiale del CorrieredelloSport elabora per divertimento puro i pronostici non solo degli Europei di Calcio ma di tutti i campionati principali: clicca qui per scaricare l'app

I pronostici degli Europei di Calcio si trovano e si possono giocare gratis sul canale Telegram di Gollo

Per Gollo il risultato esatto più probabile per Olanda-Francia è di 1-1 e il secondo più probabile è il 2-1 per l'Olanda. Solo in terza posizione arriva lo 0-1 per i francesi e ancora dopo l'1-2.

Altra sorpresa, l'1X di Polonia-Austria con risultato esatto più probabile il 2-1 per la Polonia, seguito dall'1-0.

Due quote davvero molto interessanti da poter utilizzare per guadagnare crediti sul gioco Fun del CorrieredelloSport

Si vincono 20.000€ di Premi ed il gioco è totalmente gratuito.