Pronostico Perù-Cile, occhio al super "ritardo"

Occhio al ritardo: da ben 20 anni le due nazionali non pareggiano nei loro scontri diretti. Il segno X è offerto a 2.97 da Cplay, a 2.90 da Bwin e Planetwin. Dato in evidenza: 12 No Goal nelle ultime quindici partite giocate per il Cile, reduce da un vittorioso 3-0 al Paraguay.

Quote e pronostici delle altre sfide di Copa America

Nel gruppo B l’Ecuador parte favorito contro il Venezuela anche se l’Under 2,5 (a 1.55 su Cplay e Snai, 1.53 su William Hill) potrebbe meritare un pizzico di attenzione in più. La Vinotinto nelle ultime 15 gare giocate (3 sole sconfitte) ha subìto più di un gol in due sole occasioni.

Per le quote Messico batte Giamaica a 1.65, da provare la combo 1X+Multigol 1-3 visto che a marzo i Reggae Boyz hanno fatto soffrire gli Usa (1-1 con gol statunitense nel recupero del 2° tempo). Da segnalare che El Tricolor viene da 8 partite senza pareggi, con score di tre vittorie e cinque sconfitte.

Il pubblico di casa proverà a spingere al successo gli Usa di Pulisic, che nell’ultimo test pre-Copa America hanno pareggiato 1-1 contro il Brasile. Gli americani affrontano al debutto la Bolivia, per una vittoria considerata “scontata” dai bookmaker. Il segno 1 non arriva a 1.20, del resto la Bolivia non può contare sul “fattore la Paz” che spesso e volentieri l’agevola. La Verde ha alle spalle due ko contro Ecuador e Colombia con 6 reti totali al passivo. Il Multigol Casa 2-4 paga 1.52, il Multigol Casa 2-3 vale un raddoppio.

Dulcis in fundo, Uruguay-Panama. Nelle Eliminatorias la Celeste ha battuto Brasile, Argentina e Bolivia senza concedere neanche una rete. No Goal (1.60) in evidenza: 1.58 l'offerta di Bwin, 1.60 per Betsson e Cplay.