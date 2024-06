Belgio-Romania, riscatto Lukaku? Quote e pronostico

Belgio flop, Romania super

Adesso il Belgio è chiamato a rialzare la testa contro una Romania apparsa bella e convincente, capace di sovvertire il pronostico sfavorevole contro l’Ucraina. La nazionale di Iordanescu ha confermato di essere squadra solida, già nelle qualificazioni aveva subito solo cinque gol in dieci partite (nessuna sconfitta). Il clean sheet quindi non fa notizia, quello che ha sorpreso è stata la capacità di far male all’Ucraina grazie ad un imprendibile Man (gode il Parma) e alle giocate di un sontuoso Stanciu.

Il Belgio come detto ha pagato la giornata no di Lukaku e ha confermato di essere dipendente da De Bruyne, con la vivacità degli esterni d’attacco che va sfruttata meglio come grimaldello per scardinare le difese avversarie.

Migliori quote e pronostico

I bookmaker si aspettano una vittoria del Belgio, tanto che la quota del segno 1 è giocabile a 1.48 su Cplay, a 1.44 su William Hill e scende a 1.43 su Planetwin. Come dire, ok le sorprese ma il Belgio resta il Belgio.

Sarà importante per gli uomini di Tedesco (oltre ai tre punti) cercare di andare a segno il più possibile per sistemare la differenza reti. In quest’ottica è da considerare l’Over 1,5 Casa, fissato in lavagna a 1.55 da Cplay, a 1.52 invece da Eurobet e Sisal.

Seguendo questa linea di pensiero, piace l’esito Multigol Casa 2-4 o 2-3: il secondo regala una quota un po’ più alta, pari al doppio dell’investimento effettuato.