Pronostico Georgia-Repubblica Ceca, quote e statistiche del match

Al “ Volksparkstadion ” va in scena il confronto tra la Georgia e la Repubblica Ceca . Khvicha Kvaratskhelia e compagni prima di perdere per 3-1 contro la Turchia avevano fatto registrare 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta (contro la Spagna ) nelle precedenti 7 gare disputate (amichevoli comprese).

Statistiche alla mano

La Repubblica Ceca è reduce da 5 partite terminate con la “combo” Goal+Over 2,5 al novantesimo.

La possibilità che questo incontro termini con almeno una rete per parte è proposta a 1.82 mentre l’Over 2,5 è in lavagna su Cplay a 1.88 mentre su Snai e Goldbet è offerto a 1.90.

Una rete già nella prima frazione di gara vale 1.38 mentre lo scenario che vede entrambe le Nazionali andare a segno prima dell’intervallo moltiplica una qualsiasi puntata per 4.50.