Calciomercato Napoli, effetto Conte! Più di venti giocatori in lavagna

Quanto paga Lukaku al Napoli

Il giocatore che più degli altri sembra in procinto di trasferirsi alla corte del tecnico salentino è Romelu Lukaku. La reciproca stima tra calciatore e allenatore è cosa nota, ora tocca a Napoli e Chelsea trovare la quadra della trattativa. Andrà effettivamente in porto? I bookie ci credono, anzi ne sono convinti: quota 1.85.

In attacco potrebbe esserci spazio anche per altri colpi. I bookmaker individuano in Gyokeres il profilo più probabile. L’arrivo dello svedese (29 gol e 10 assist nell’ultimo campionato con lo Sporting Lisbona) è offerto a 3. Stesso moltiplicatore per la possibilità di vedere Gudmundsson con la maglia del Napoli entro il primo settembre.

Non solo Roma, c’è anche il Napoli in lizza per l’esterno del Torino Bellanova. Gli operatori bancano a 2.75 il passaggio del giocatore al club di De Laurentiis. Più sullo sfondo, ma sempre possibili, le opzioni Dovbyk e Sesko (quote che oscillano tra 5 e 7) mentre Vlahovic (a 12) sa più di provocazione che altro.