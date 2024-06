Pronostico Brasile-Costa Rica, debutto Seleçao in Copa America

La Copa America 2024 ha preso il via nella notte di venerdì 21 giugno con il match tra l’ Argentina campione in carica e il Canada : 2-0 per Messi e compagni. Dunque, torneo che parte con sedici nazionali sei delle quali iscritte alla federazione centroamericana. Le prime tre giornate (fase a gironi) qualificheranno le prime due di ciascun girone ai quarti di finale .

Come arriva la Seleçao al match

Oltre all’Argentina c’è grande attesa per vedere all’opera l’altra “big” del torneo, il Brasile di Dorival Junior. La Seleçao approda al torneo con i galloni di vice favorita ma con più di una perplessità suscitata dal rendimento nelle qualificazioni per i Mondiali e dalle ultime amichevoli. O meglio, le 4 esibizioni giocate nel 2024 non sono state negative in termini di risultati: 2 vittorie e 2 pareggi, arrivati contro Spagna (3-3) e Usa (1-1). Sui gol al passivo invece si può discutere. Nelle “Eliminatorias” invece Vinicius e compagni sono soltanto sesti in classifica dopo sei gare giocate: due vittorie, un pareggio e tre sconfitte con 8 gol fatti e 7 subìti. Uno score non da Brasile.

Brasile favorito: ecco il pronostico

Di fronte c’è la Costa Rica, che nei precedenti contro la Seleçao ha sempre avuto la peggio. A marzo i Ticos hanno perso 3-1 in amichevole contro l’Argentina e poi pareggiato 0-0 contro l’Uruguay. Secondo i bookmaker sarà un esordio in discesa per il Brasile, accreditato per la vittoria a quota 1.15 su Cplay, a 1.14 su Bet365 e a 1.13 su Planetwin. L’offerta per l’1 handicap (0:1) sale a 1.45, la combo 1+Multigol 3-5 tocca l’1.80.

Pronostico Colombia-Paraguay

Terza nell’ultima edizione, la Colombia sogna di bissare il trionfo del 2001. Sognare è lecito visto che i Cafeteros sono imbattuti da ben 23 gare di fila, 20 sotto la gestione dell’argentino Nestor Lorenzo. Nelle qualificazioni ai Mondiali la Colombia ha battuto 2-1 il Brasile, in più è reduce da sei successi di fila in amichevole in cui spicca il colpaccio contro la Spagna. L’avversario al debutto sarà il Paraguay, già sconfitto a novembre dai Cafeteros (1-0). Curiosità, l’Albirroja viene da 10 No Goal consecutivi e in queste ultime 10 partite è rimasta a secco ben 7 volte. Altro No Goal in vista? Vale 1.60 per Cplay e Betsson, 1.61 per Bwin.