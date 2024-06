Belgio, Portogallo e Repubblica Ceca protagoniste della tripla del mercoledì

Si va via via delineando il quadro di quella che sarà la fase ad eliminazione diretta degli Europei e, seppur con qualche fatica, ci siamo anche noi. Oggi si giocano le sfide decisive del Gruppo F con il Portogallo, già qualificato, contro la Georgia di Kvara che – al momento ultimo a 1 punto – cerca il miracolo per ottenere almeno il terzo posto per qualificarsi nel gruppo delle migliori terze. I lusitani molto probabilmente ruoteranno la formazione per preservare i giocatori chiave mentre i georgiani – andati ad un passo dalla vittoria nello scontro diretto contro la Repubblica Ceca – proveranno a ottenere la prima, storica, vittoria in una competizione europea.