Pronostico Georgia-Portogallo, le quote sui marcatori: Kvara contro Ronaldo

Portogallo, niente X da...

CR7 contro Kvara, quest’ultimo fermo al punticino conquistato contro i cechi tra sprechi e miracoli, questi ultimi compiuti dall’estremo difensore georgiano Mamardashvili. Si tratta del primo confronto ufficiale tra le due nazionali, la Georgia conta di trovare il gol come ha fatto in 10 delle ultime 11 partite giocate.

Di contro c’è un Portogallo, impareggiabile come la sua bandiera Cristiano Ronaldo: nel senso che i lusitani non dividono la posta da ben 28 gare di fila, l’ipotesi che la striscia possa interrompersi proprio oggi è valutata 5.20 da Cplay, a 5 invece da Eurobet e Sisal.

Comparazione quote: segna Kvaratskhelia

Kvara contro CR7, dunque. E allora vediamo quanto valgono per i bookie i gol dell'uno e dell'altro. L'ipotesi che Ronaldo si sblocchi in questo Europeo è a 1.85 sulla lavagna Cplay, a 1.72 su Sisal e a 1.70 su Eurobet. Per veder esultare Kvaratskhelia Cplay offre 4.35, 4.00 l'offerta di Eurobet e 4.40 di William Hill.