Copa America, migliori quote e pronostico di Uruguay-Bolivia

Buona la prima per l' Uruguay nel gruppo C di Copa America . La Celeste ha battuto Panama 3-1, dilagando però solo nel finale. Niente da fare per la Bolivia , sconfitta 2-0 dagli Usa di Pulisic . Interessante la sfida a distanza tra gli allenatori Bielsa e Zago .

Comparazione quote: Over 2,5

Per "La Verde" si è trattata della quarta sconfitta di fila, le cose non stanno andando bene anche nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali dove la Bolivia è penultima in classifica (3 punti) con una vittorie e cinque sconfitte nelle prime sei gare giocate. Una di queste è arrivata proprio per mano dell'Uruguay, vittorioso per 3-0 lo scorso 22 novembre.

Tra queste due nazionali di solito i gol non mancano: ben otto degli ultimi dieci precedenti sono terminati con almeno tre reti totali. L'ennesimo Over 2,5 si gioca a 1.42 su GoldBet e Better, a 1.44 invece su Cplay. L'ipotesi che l'Uruguay vada a segno due o tre volte (Multigol Casa 2-3) è in lavagna a 1.90.