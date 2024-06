Euro 2024, pronostico e statistiche di Germania-Danimarca

Al " Signal Iduna Park " va in scena il secondo ottavo di finale di Euro 2024 . Bella, brava e fortunata la Germania nella fase a gironi del torneo. Primo posto del gruppo A conquistato per il rotto della cuffia grazie al gol del definitivo 1-1 realizzato da Niclas Fullkrug al minuto 91 del match disputato contro la Svizzera . Nota di merito comunque per la Nazionale allenata dal giovane tecnico Julian Nagelsmann , la Germania con 8 gol realizzati e soltanto 2 subiti ha chiuso la prima fase di Euro 2024 con il miglior attacco e la miglior difesa del gruppo A . Un cammino terminato sì con il pareggio contro la Svizzera ma iniziato con lo schiacciante 5-1 fatto registrare contro la Scozia e proseguito con il 2-0 inflitto all' Ungheria .

Alla Danimarca invece sono bastati 3 punti per raggiungere gli ottavi di finale. La Nazionale di Kasper Hjulmand dopo aver pareggiato per 1-1 contro Slovenia ed Inghilterra non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro la Serbia.

Quote ok per l'undici tedesco

Per i bookmaker il segno 1 non sembra quindi in discussione, il successo della Germania è proposto su Cplay a 1.58 mentre su Goldbet e Sisal vale 1.62. La possibilità che l'undici tedesco riesca a sbloccare il match è offerta a 1.48 mentre l'opzione "Team 1 vince con 1 o 2 gol di scarto" paga 1.85.