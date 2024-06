Pronostico Paraguay-Brasile, la Seleçao cerca riscatto in Copa America

Una combo per Paraguay-Brasile

Una Nazionale che ha senza dubbio “steccato” all’esordio è il Brasile. I Verdeoro dopo aver pareggiato per 0-0 contro la Costa Rica si preparano a sfidare un Paraguay reduce dal 2-1 subito nel match contro la Colombia.

Sulla carta il Brasile parte con i favori del pronostico. Statistiche alla mano si nota subito che Vinicius Junior e compagni non perdono da ben 5 incontri consecutivi (2 vittorie e 3 pareggi). Nelle due amichevoli disputate a marzo i Verdeoro hanno prima battuto l’Inghilterra per 1-0 e poi hanno fermato la Spagna sul 3-3.

Rendimento invece a dir poco altalenante per il Paraguay. La “Albirroja” nelle precedenti 10 partite giocate ha fatto registrare 2 successi, 3 pareggi e 5 sconfitte. Il segno 2 al triplice fischio dell’arbitro è proposto a 1.35 mentre la “combo” 2+Multigol 2-5 regala un moltiplicatore pari a 1.62 su Sisal, 1.64 su Cplay e 1.72 su Eurobet.