Quota a sopresa in Formula 1

George Russell vince il GP di Spielberg seguito da Oscar Piastri e Carlos Sainz.

È un colpo di scena nei giri finali a regalare all’inglese della Mercedes una vittoria inaspettata. Max Verstappen si contendeva il primo posto con Lando Norris in una serie di sorpassi mozzafiato culminato con un contatto che ha lasciato una foratura ad entrambi i piloti. Norris è stato costretto al ritiro e dovrà scontare una penalità nel prossimo gran premio per track limits. Max Verstappen è riuscito a ripartire e si è classificato 5º. L’olandese è stato penalizzato di 10 secondi per aver causato l’incidente con il numero 4 della McLaren.

La Ferrari delude a Spielberg nonostante il 3º posto “piovuto dal cielo” a Sainz. La Rossa appare spenta ed incredibilmente inadeguata a gareggiare con i grandi. Leclerc è rientrato ai box a pochi secondi dalla partenza dopo una contatto con Oscar Piastri ed è stato costretto a ricostruire la gara iniziata al 6º. Nonostante la rimonta che ha portato Leclerc all’11º posto dal 19º, la Ferrari arranca e passa dalle speranze di inizio stagione ad una serie di delusioni ricorrenti e sempre più amare.

La direzione di gara ha riservato ai nostri “eroi dell’asfalto” una serie di penalità: Alonso ha dovuto scontare 10 secondi per aver speronato Zhou, Perez ha subito 5 secondi per eccesso di velocità in pit lane e Albon ha preso 5 secondi per track limits.

La Red Bull perde in casa su ogni fronte, dopo l’incidente di Verstappen, la delusione aumenta per il 7º posto di Perez e per il giro veloce passato nelle mani di Alonso proprio sul finale.

Il Gran Premio sul Red Bull Ring si conclude con una Red Bull che esce a testa bassa, simbolo di un dominio realizzato con una sola monoposto che può vacillare se non costruito con la solidità di due piloti pronti a battersi per il mondiale.