Pronostico Portogallo-Slovenia, occhio alla combo

Più diverse di così non si potrebbe. Portogallo e Slovenia si giocano un biglietto per i quarti di Euro 2024 dopo aver archiviato una fase a gironi... ciascuna a modo suo. I lusitani hanno vinto le prime due gare per poi pagare un calo di tensione contro la Georgia. Morale: sono ben 29 le partite consecutive senza il segno “X” per il Portogallo. Segno X che invece è assai gradito agli sloveni, reduci da quattro pareggi di fila tre dei quali per 1-1. Gli uomini allenati da Kek sono imbattuti da nove partite e alle imbarcate, solitamente, dicono “No, Grazie”. L’ultima volta che hanno subìto più di due reti durante un match risale a due anni fa: Serbia-Slovenia 4-1 in Nations League. Una vita fa.