Pronostici Euro 2024, Austria-Turchia: quote e statistiche

Alla “ Red Bull Arena ” di Lipsia va in scena il confronto tra l’ Austria (prima classificata nel gruppo D ) e la Turchia (la Nazionale di Vincenzo Montella ha chiuso il gruppo F in seconda posizione).

Il cammino delle due Nazionali

L’undici allenato da Ralf Rangnick dopo aver perso all’esordio contro la Francia (1-0) è riuscito a conquistare i tre punti sia contro la Polonia (3-1) che contro l’Olanda (3-2). Due “Goal+Over 2,5” consecutivi per la Nazionale austriaca, un’accoppiata che ha risposto “presente” anche in due delle tre gare disputate dalla Turchia nel gruppo F, al “3-1” inflitto alla Georgia hanno fatto seguito il pesante ko contro il Portogallo (3-0) e la vittoria contro la Repubblica Ceca (2-1). Almeno tre reti al novantesimo sono proposte su Cplay, Goldbet e Better a 1.87.