Copa America, il pronostico di Brasile-Colombia

Con gli Europei ai box per i prossimi due giorni l'attenzione è rivolta alla Copa America . Stanotte si completa la fase a gironi con le ultime due gare del gruppo D , una di queste è la partitissima Brasile-Colombia . In classifica sono davanti i Cafeteros con 6 punti, il Brasile insegue a 4 ma più che accontentarsi del punticino (che blinderebbe il 2° posto) deve vincere per evitare un pericoloso incrocio con l' Uruguay nei quarti di finale.

Colombia inarrestabile ma le quote...

Numeri spaziali per la Colombia, reduce da 10 vittorie di fila e imbattuta da ben 25 gare consecutive! In più, l'ultimo precedente tra le due nazionali (17 novembre) se lo è aggiudicato la Colombia per 2-1. La Seleçao nel 2024 non ha mai perso (tre vittorie e altrettanti pareggi) ma ha subìto qualche gol di troppo.

I bookmaker però non danno troppo peso a questi numeri e appoggiano il Brasile: su Snai la vittoria dei Verdeoro è a 1.87, Sisal si ferma a 1.80 mentre Cplay paga 1.90 il segno 1 al 90'.

C'è la fase ad eliminazione diretta da giocare, meglio forse risparmiare energie preziose. L'Under 2,5 è quotato a 1.65 da Planetwin e Betsson, 1.64 da Cplay.