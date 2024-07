Pronostico Olanda-Turchia, Koeman favorito ma occhio a Montella

L'analisi del match

Tutto secondo pronostico per gli Oranje, che dopo un avvio complicato hanno dominato contro gli uomini di Iordanescu (gol e assist per Gakpo). La Turchia di Montella invece ha vendicato l’1-6 incassato in amichevole dall’Austria e, nonostante l’assenza dello squalificato Calhanoglu, ha trovato in Demiral (doppietta) l’eroe assoluto di giornata.

Di fronte due nazionali che finora hanno fatto decisamente divertire tifosi e appassionati. Per la Turchia un poker di Over 2,5 a referto, en plein sfiorato invece dall’Olanda anche se c’è da dire che lo 0-0 con la Francia è stato piuttosto “bugiardo” viste le tante occasioni da gol create da entrambe.

Va detto che proprio contro la Romania gli uomini di Koeman sono riusciti ad andare in vantaggio per la prima volta in questi Europei, la Turchia invece ha sbloccato tre delle quattro partite disputate in questa kermesse.

Montella ritrova il suo faro Calhanoglu ma perde, sempre per squalifica, Kokcu, Yuksek e anche Demiral, fermato dall'Uefa per il gesto con cuiha festeggiato i gol segnati contro l'Austria. Assenze pesanti contro un’Olanda ha dimostrato di saper far male con il suo attacco, anche grazie a chi entra a gara in corso: vedi Weghorst al debutto contro la Polonia o Malen (doppietta), subentrato a inizio ripresa nel match contro la Romania.

Quote e pronostico

Cosa si aspettano i bookmaker da questa sfida? Un’Olanda vittoriosa già al 90’ e anche un buon numero di gol. Il segno 1 è offerto a 1.60 da Cplay e Planetwin, a 1.58 da William Hill. Gli ultimi tre precedenti tra le due nazionali sono terminati con tre o più reti complessive. L’Over 2,5 si gioca a 1.75 su Cplay, Bwin e GoldBet mentre l’Under 2,5 vale 2 su Better, Snai e Betflag.

Sia Olanda che Turchia in questo Campionato Europeo hanno segnato due o tre reti esatte in... tre incontri su quattro. In questa sfida è l’Olanda ad avere le maggiori chances di andare a segno almeno due volte. L’esito Over 1,5 Casa è in lavagna a 1.60.