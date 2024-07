Pronostico Olanda-Inghilterra, c'è una "doppia possibilità"

Una maledizione chiamata semifinale . Dopo il 1988, quando vinse il titolo, l’ Olanda ha mancato l’accesso alla finale di un Europeo in tutte e tre le occasioni (1992, 2000 e 2004). Mercoledì sera i Tulipani hanno la chance di ribellarsi alla storia battendo una delle favorite per la vittoria finale. Quell’Inghilterra che con un solo successo ottenuto nei regolamentari (più quattro pareggi) è in corsa per centrare la sua seconda finale consecutiva dopo quella persa contro l’Italia. Nella fase ad eliminazione diretta l’Olanda ha battuto 3-0 la Romania e 2-1 la Turchia, in rimonta. L’Inghilterra viene da un doppio 1-1 contro Slovacchia e Svizzera, convertito in vittoria - nell’ordine - ai supplementari e ai rigori.

Inglesi abbonati all'1-1

Statistiche ben diverse per le due nazionali, Olanda da Over 2,5 quattro volte su cinque mentre l’Inghilterra ha sempre terminato i suoi match con massimo due reti totali. L’Inghilterra non perde un match ufficiale dal dicembre 2022, nei quarti del Mondiale contro la Francia.

In questi Europei ha pareggiato tre partite su cinque con lo score di 1-1. Da prendere in considerazione, allora, la doppia possibilità “X o Gol” offerta da Cplay a 1.61, a 1.55 invece da Planetwin e a 1.50 da Sisal.

Quanto paga un'espulsione

Nervi (abbastanza) saldi finora per Olanda e Inghilterra, che non annoverano nelle loro fila alcun giocatore espulso a Euro 2024. Sarà così anche in questa sentitissima semifinale? L’ipotesi che a Dortmund venga sventolato un cartellino rosso è proposta a 4.75, offerta che sale a 7.50 per la speciale proposta “Almeno un allenatore espulso”. Occhi puntati, quindi, anche su Koeman e Southgate.

Tiri in porta, occhio a Gakpo e a Saka

Cody Gakpo gioca per la sua Olanda e per il titolo di capocannoniere. Per l’attaccante di Koeman 8 tiri nello specchio della porta in questi Europei ed è ragionevole ipotizzare che possa effettuarne almeno uno contro l’Inghilterra: ipotesi a 1.70.

Da un attaccante “velenoso” all’altro, Bukayo Saka, il salvatore della patria inglese contro la Svizzera. Con lui protagonista l’esito Over 0,5 tiri in porta sale a quota 2.