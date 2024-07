Pronostico Musetti-Djokovic, cercasi finalista di Wimbledon

Anche senza Sinner , l'Italia del tennis prosegue la sua corsa nel torneo di Wimbledon. Lo fa, nel tabellone maschile, con un superlativo Lorenzo Musetti, che nei quarti ha eliminato in cinque set l'americano Taylor Fritz. L'azzurro ha ottenuto il suo miglior risultato della carriera a livello Slam ma ora ha l'opportunità di trasformare un sogno in realtà: conquistare la finale di Wimbledon.

Lorenzo cerca l'impresa, in gioco i game totali

Tra Musetti e la finale dei Championships c'è Sua Maestà Novak Djokovic, che ha beneficiato del ritiro di De Minaur nei quarti di finale. Nole quest'anno ha battuto Lorenzo per 3 set a 2 nel terzo turno del Roland Garros ma questo Musetti non si pone limiti, avendo vinto 12 dei 14 match stagionali disputati sull'erba.

I bookmaker danno poche chances di vittoria a Musetti, il cui successo su Djokovic si gioca a 5.90 su Cplay, a 5.75 su Bwin e a 5.40 su Eurobet. Di contro, l'affermazione del sette volte campione a Wimbledon si gioca a 1.13 su Cplay, a 1.12 invece su Eurobet e Planetwin.

A patto che Musetti non arrivi un po' scarico alla semifinale (ha sempre battuto i suoi rivali a Londra o al quarto o al quinto set), si può ipotizzare un match con almeno 35 games totali. L'Over 34,5 giochi è offerto da Cplay a 1.67, offerta identica quella degli operatori Better e GoldBet.