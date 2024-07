Pronostico Alcaraz-Djokovic, Wimbledon elegge il suo Re

Una finale degna del palcoscenico di Wimbledon. Alcaraz contro Djokovic per il titolo di campione, la riedizione della finale di un anno fa vinta per tre set a due dallo spagnolo. Il serbo cerca quindi la rivincita per regalarsi lo Slam numero 25 della sua spettacolare carriera, l'ottavo a Wimbledon.

Quote vincente incontro e Under/Over 37,5 giochi

Di contro, Alcaraz va a caccia della doppietta Roland Garros-Wimbledon, forte di un bel successo ottenuto in semifinale contro Medvedev che a sua volta aveva eliminato Sinner dalla corsa al titolo. Djokovic è reduce da un netto 3-0 al nostro Musetti, il problema al menisco sembra un ricordo lontano e il serbo è pronto per il grande appuntamento.

Secondo i bookie però Alcaraz parte favorito per la vittoria, lo spagnolo che bissa il trionfo dello scorso anno si gioca a 1.66 su Cplay, a 1.65 su Snai e a 1.64 su Eurobet. Puntando su Djokovic vincente la quota è di 2.23 su Cplay, 2.16 su Planetwin e 2.15 su Bwin.

Nei due turni precedenti Alcaraz ha perso il primo set per poi aggiudicarsi i successivi tre e quindi l'incontro. In previsione di un altro incontro abbastanza lungo, si può pensare ad un Over 37.5 game totali: 1.57 l'offerta di Cplay, 1.56 quella di GoldBet e Better.