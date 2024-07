Finale di Copa America, pronostico e statistiche di Argentina-Colombia

La finale di Copa America è alle porte ed in campo c’è di nuovo l’ Argentina di Lionel Scaloni . L’ Albiceleste è alla sua terza finale consecutiva dopo i successi ottenuti in Copa America nel 2021 (1-0 contro il Brasile ) e ai Mondiali nel 2022 (ai calci di rigore contro la Francia dopo aver terminato i due tempi regolamentari sul punteggio di 2-2 e i supplementari sul 3-3).

Lionel Messi e compagni giungono all’Hard Rock Stadium dopo aver eliminato l’Ecuador ai quarti di finale (decisivi i tiri dal dischetto dopo l’1-1 fatto registrare nel corso dei 90 minuti di gara, in questo match la “Pulce” ha sbagliato il “cucchiaio” dagi undici metri) ed il Canada in semifinale. Lionel Messi in questo incontro ha messo la sua firma sul tabellino dei marcatori realizzando il gol del definitivo 2-0, di Julian Alvarez invece la rete che ha portato in vantaggio l’Albiceleste.

Nel gruppo A invece l’Argentina ha centrato per 3 volte il successo, al 2-0 ottenuto all’esordio contro il Canada hanno fatto seguito l’1-0 contro il Cile e il “2-0” con il Perù. Con 4 gol realizzati è Lautaro Martinez il giocatore dell’Argentina ad aver messo per più volte il pallone in rete in questa competizione.

Capitolo Colombia: la “Tricolor” è giunta in finale dopo aver battuto l’Uruguay per 1-0. La Nazionale allenata dal tecnico argentino Nestor Lorenzo dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo è riuscita a mantenere il risultato nella ripresa nonostante abbia giocato tutto il secondo tempo con un uomo in meno (espulso Daniel Munoz poco prima del duplice fischio). In questo torneo la Colombia vanta 5 vittorie e 1 pareggio, 6 gare condite da ben 15 gol realizzati e soltanto 2 subiti.

Le quote del match

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte dell’Argentina. Il segno 1 è proposto su Cplay a 2.25 mentre su Goldbet e Better paga 2.20. Il “2” è proposto invece a 3.60. In palio c’è la coppa e quindi, nonostante le due Nazionali abbiano dimostrato nel corso del torneo di avere una difesa di ferro, non si può escludere l’esito Goal in lavagna a 2.10.