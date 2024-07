Pronostico Pyunik-Dinamo Minsk, tutto in bilico dopo lo 0-0 dell'andata

Ritorno del primo turno preliminare di Champions League , a Yerevan si gioca la sfida tra Pyunik e Dinamo Minsk . Il pareggio per 0-0 dell'andata lascia tutto aperto in chiave qualificazione .

Quote equilibrate, ecco il pronostico

Per gli armeni si è trattato del primo impegno ufficiale dopo un mese e mezzo di "digiuno". I bielorussi invece hanno nelle gambe già 15 partite di campionato e lo score è di tutto rispetto: 10 vittorie e 5 pareggi, 28 gol fatti e 8 subìti. Dunque, difesa solida: nelle ultime 6 gare giocate in tutte le competizioni la Dinamo ha incassato un solo gol. Inoltre, nelle sue ultime 8 trasferte di campionato l'Under 2,5 è uscito ben 6 volte.

Qualificazione in bilico, si diceva, e anche l'esito di questo incontro si preannuncia un rebus. Per Cplay, Better e Goldbet il segno 1 vale 2.55, il pareggio è dato a 3.15 da Eurobet e Sisal mentre il 2 si trova a 2.65 su Betsson e Better. Interessante la combo 1X+Multigol 1-3, che renderebbe fino a 2.15 volte la posta.