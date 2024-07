Conference League, pronostico Zalgiris-Vps: l'analisi del match

In Finlandia la squadra allenata da Vladimir Cheburin ha letteralmente dominato l'incontro, con il 59% di possesso palla ha tentato per 26 volte il tiro e ben 10 di questi hanno centrato lo specchio della porta difeso da Teppo Marttinen.

Una "combo" per Zalgiris-Vps

Le quote sorridono alla compagine lituana, in casa lo Zalgiris con 8 vittorie e 1 pareggio è reduce da 9 risultati utili consecutivi. Il segno 1 su Cplay è offerto a 1.44 mentre su Goldbet e Better paga 1.42. Poche chance quindi per la doppia chance X2 proposta mediamente a 2.50. Dubbi per quanto riguarda il Goal/No Goal, l'opzione che prevede almeno una rete per parte è in lavagna a 1.84 mentre l'opposto si gioca a 1.83. La prudente "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 2-4 vale 1.55.