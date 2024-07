Liga Profesional, Belgrano-Deportivo Riestra: pronostico e statistiche

Riflettori puntati sulla 6ª giornata del campionato argentino. Il Belgrano dopo aver pareggiato per 1-1 sul campo del Tigre torna a giocare al " Julio Cesar Villagra ", stadio in cui è riuscito a raccogliere ben 7 punti su 9. Nel dettaglio i " Pirati " dopo aver pareggiato per 4-4 contro il Racing Club hanno centrato il successo sia contro il Central Cordoba (2-1) che l' Argentinos Jrs (1-0).

Il Deportivo Riestra, prossimo avversario dei "Celestes", in trasferta non è riuscito ancora ad evitare la sconfitta. I bianconeri hanno prima perso per 2-0 contro l'Estudiantes e poi per 1-0 contro il Racing Club.

Una "combo" a quota interessante

Le quote di questo incontro pendono dalla parte dei padroni di casa. Il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro è proposto su Cplay a 1.82, su Snai a 1.80 e su Bet365 a 1.85.

Il Deportivo Riestra nelle precedenti 8 trasferte disputate ha fatto registrare sempre il Multigol 2-4, la "combo" che lega la doppia chance 1X a questo esito di scommessa moltiplica una qualsiasi puntata per 1.88.