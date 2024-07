Liga Profesional, pronostico Rosario-Sarmiento: l'analisi del match

La 6ª giornata della Liga Profesional mette a confronto un Rosario che tra campionato e coppa non vince da 4 gare consecutive e un Sarmiento Junin reduce da una doppia vittoria contro l' Estudiantes (2-0) e il San Lorenzo (1-0).

Tra le due squadre al momento c'è un solo punto di differenza in classifica, il Rosario (6) nelle prime due gare interne di campionato ha pareggiato per 1-1 sia contro il Tigre che contro il Lanus mentre il Sarmiento Junin (7) in trasferta vanta un pareggio con il Barracas Central (1-1) e una vittoria contro il San Lorenzo (1-0).

Padroni di casa favoriti ma...

Quote alla mano è il Rosario a partire con i favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.85 mentre il "2" si gioca a circa 4.35. Il pareggio al novantesimo invece triplica una qualsiasi puntata. Il Rosario nelle precedenti 6 partite casalinghe ha sempre subito almeno un gol, il Multigol Ospite 1-2 al termine del secondo tempo è proposto su Cplay a 1.87 mentre su Goldbet e Better vale 1.80.