Allsvenskan, Elfsborg-Mjallby: quote e pronostico del match

Mjallby inarrestabile, la compagine di Anders Torstensson con il 2-1 inflitto al Malmo ha fatto registrare la quarta vittoria consecutiva in campionato. I gialloneri nelle precedenti tre giornate del torneo avevano battuto prima l' Hacken e il Varnamo sempre per 2-1 e poi il Sirius per 3-2.

Il Mjallby ora dovrà fare attenzione a non sottovalutare un Elfsborg che nelle prime 7 gare interne di campionato è riuscito a totalizzare la bellezza di 19 punti, 5 vittorie nelle ultime 5 (1 pareggio e 1 sconfitta nelle restanti due partite disputate in casa) e ben 19 reti complessive messe a segno.

Una "combo" alla "Boras Arena"

I bookmaker non sembrano dar molta fiducia al Mjallby (il segno 1 vale 1.83 mentre il "2" è in lavagna a 3.55), squadra che in trasferta conta soltanto 3 vittorie e 3 sconfitte. La compagine giallonera però in trasferta è riuscita a trovare la via del gol in 5 partite su 6 e 4 di queste sono anche terminate con almeno 3 reti al novantesimo.

Goal (a 1.67) e Over 2,5 (a 1.71) si possono provare al 90', la "combo" che li lega è proposta su Cplay a 2.05 mentre su Goldbet e Better raddoppia una qualsiasi puntata.