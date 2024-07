Liga Profesional, statistiche e pronostico di Sarmiento Junin-Racing Club

A differenza di quanto fatto vedere in casa (3 vittorie su 3 con 7 reti all'attivo e nessuna al passivo) il ruolino di marcia esterno del Racing Club risulta essere leggermente più altalenante. La squadra allenata da Gustavo Costas in trasferta vanta un successo (4-0 contro il Tigre ), un pareggio (4-4 con il Belgrano ) e una sconfitta (2-0 Lanus ).

Il Sarmiento Junin, risultati alla mano, sembrerebbe comunque essere un avversario alla portata della compagine biancoceleste. I biancoverdi nelle prime 3 gare interne di campionato hanno fatto registrare prima due sconfitte contro l'Instituto (2-1) e l'Independiente Rivadavia (1-0) e poi una vittoria contro l'Estudiantes (2-0).

Le quote sorridono ai biancocelesti

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte del Racing Club, il segno 2 è proposto mediamente a 1.85 mentre l'1 al novantesimo moltiplica una qualsiasi puntata per 4.10. La prudente "combo" che lega la doppia chance X2 all'Over 1,5 è offerta su Cplay a 1.68, su Goldbet a 1.65 e su Snai a 1.67.