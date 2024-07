Allsvenskan, pronostico Norrkoping-Kalmar: occhio al segno X al 90'

Per il Norrkoping la 15ª giornata di campionato è coincisa con il ritorno al successo, una vittoria per 1-0 ottenuta in casa contro l' Halmstad che ha messo la parola fine ad una serie di sconfitte consecutive che andava avanti ormai dal 19 maggio scorso. L' undici biancoblù , sempre sconfitto nelle precedenti 5 gare di Allsvenskan , conta soltanto 14 punti in classifica , un "bottino" conquistato in gran parte (9 su 14) davanti al proprio pubblico (3 vittorie e 4 sconfitte).

Questo fine settimana il Norrkoping si appresta a ricevere un Kalmar posizionato al terz'ultimo posto in classifica con 16 punti. Da segnalare che la compagine allenata da Andreas Alm non ha ancora mai fatto registrare il segno X alla "Platinumcars Arena" mentre la squadra di Stefan Larsson mantiene ancora lo "0" nella casella dei pareggi esterni.

Partita molto equilibrata

Per le quote la partita si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna a circa 2.15 mentre il "2" al triplice fischio dell'arbitro moltiplica una qualsiasi puntata per 2.87. La "X" al termine del secondo tempo è invece un'opzione da 3.50 volte la posta. Entrambe le squadre si spingeranno in avanti alla ricerca del gol vittoria, il "Goal" è offerto su Cplay, Goldbet e Better a 1.55.