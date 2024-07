River Plate-Sarmiento Junin: quote, pronostico e statistiche del match

I "Millonarios" di Martin Demichelis al "Monumental" vantano un ruolino di marcia di tutto rispetto, il River Plate con 11 reti all'attivo e soltanto 3 al passivo hanno fatto registrare la bellezza di 3 successi e 1 pareggio. Da segnalare che Miguel Borja e compagni in queste 6 partite hanno sempre centrato l'Over 2,5 al novantesimo.

Fiducia ai "Millionarios"

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 è proposto su Cplay a 1.36 mentre su Goldbet e Better paga 1.35. Da non escludere ancora una volta l'Over 2,5 in lavagna a 1.75 mentre la "combo" 1X+Multigol 2-4 moltiplica una qualsiasi puntata per 1.50. River Plate a segno in 2 o 3 occasioni? Il Multigol Casa 2-3 è offerto mediamente a 1.97.