Pronostici Allsvenskan, quote e statistiche di Aik-Gais

Si accendono le luci della " Strawberry Arena " di Solna , in campo l' Aik e il Gais . La partita che chiude la 16ª giornata del campionato svedese mette a confronto due squadre che non hanno mai pareggiato rispettivamente in casa ed in trasferta.

Il ruolino di marcia interno dell'Aik recita 5 vittorie e 2 sconfitte (18 reti all'attivo e 9 al passivo) mentre l'undici di Goteborg in trasferta conta 2 successi e 5 ko (6 gol segnati e 13 subiti).

Show in vista alla "Strawberry Arena"

Le quote di questo incontro pendono dalla parte dei padroni di casa. Il segno 1 al termine del secondo tempo di gioco è in lavagna a circa 1.85 mentre il "2" è proposto mediamente a 3.80. La "X" invece moltiplica la posta per 3.80.

La sfida promette spettacolo, la compagine allenata da Henning Berg nelle precedenti 4 gare disputate davanti al proprio pubblico ha fatto registrare sempre l'Over 2,5 ed in 3 di queste si è spinta anche oltre la soglia delle 3,5 reti al novantesimo. L'Over 2,5 al triplice fischio dell'arbitro è proposto su Cplay a 1.70, su Sisal a 1.72 e su Bet365 a 1.75.