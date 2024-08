Premier Division, pronostico Drogheda-Bohemians: l'analisi del match

Riflettori puntati sulla Premier Division irlandese. Al " Weavers Park " si affrontano Drogheda e Bohemians , due squadre posizionate nella parte bassa della classifica rispettivamente con 20 e 27 punti. Gli ultimi della classe in casa non perdono da 3 gare consecutive e complessivamente vantano 4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte (17 gol fatti e 17 subiti) mentre i " Gypsies " lontano da Dublino hanno collezionato 4 successi, 2 pareggi e 5 sconfitte (12 reti all'attivo e altrettante al passivo).

Per i bookmaker è una sfida da Goal

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 19 aprile scorso ed è terminato con la vittoria del Bohemians per 1-0. Le quote di questo incontro pendono dalla parte della compagine ospite, il "2" è proposto mediamente 2.05 mentre l'1 in favore del Drogheda moltiplica una qualsiasi puntata per 3.05.

Goal o No Goal? La possibilità che questo incontro termini con almeno una rete per parte è proposta su Cplay a 1.64, su Goldbet a 1.62 e su Planetwin a 1.60. Il Drogheda nelle utlime 3 partite casalinghe ha sempre segnato 1 o 2 gol, il Multigol Casa 1-2 è offerto a 1.58.