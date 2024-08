Coppa Italia, pronostico e quote di Cesena-Padova

Da una coppa all'altra, il cammino del Cesena si era interrotto il 19 maggio scorso con la vittoria della Supercoppa di Serie C e riparte al " Dino Manuzzi " con il match valido per l'accesso ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia . La squadra bianconera nella precedente stagione ha vinto dominando il girone B di Serie C , 96 punti conquistati in 38 partite (30 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte) e nessuna sfida persa fra le mura amiche (17 successi e 2 pareggi). Il Cesena davanti al proprio pubblico in campionato ha dato vita a dei match spettacolari conditi dalla bellezza di 46 reti realizzate e soltanto 7 subite.

I bookmaker sorridono ai bianconeri

Per le quote il Padova non sembra assolutamente in grado di impensierire la retroguardia del Cesena. Il segno 1 al termine del secondo tempo moltiplica la posta per 1.50, la "X" è in lavagna a 4.25 mentre il "2" è proposto mediamente a 6.50. Interessante la "combo" 1+Under 3,5 che su Goldbet e Better paga circa 2.15 mentre su Cplay vale...