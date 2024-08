Pronostici Liga Profesional, quote e statistiche di Boca Juniors-Barracas Central

È un Boca Juniors in costante risalita quello che si appresta a ricevere il Barracas Central . La compagine di Buenos Aires con il "3-0" ottenuto in casa contro il Banfield ha fatto registrare il quarto risultato utile consecutivo, due vittorie e due pareggi che permettono alla squadra allenata da Diego Martinez di posizionarsi nella parte centrale della classifica.

Il Boca Juniors in questa prima parte di stagione non ha ancora mai perso davanti al proprio pubblico, Edinson Cavani e compagni prima di battere il Banfield avevano conquistato 4 punti contro Velez (1-0) e Talleres Cordoba (0-0).

Decisamente da dimenticare l'avvio di campionato del Barracas Central. L'undici biancorosso ha soltanto 5 punti in classifica (1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte) e con solamente 3 reti all'attivo vanta il peggior attacco della Liga Profesional.

Una "combo" interessante

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 è proposto su Cplay, Goldbet e Better a 1.30. La doppia chance X2 invece triplica una qualsiasi puntata. Il Barracas Central in trasferta subisce un gol di media a partita, la "combo" che lega il Multigol Casa 1-2 al Multigol Ospite 0-1 è in lavagna a circa 1.85.