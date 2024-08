Superliga, quote e pronostico di Vejle-Nordsjaelland

Riflettori puntati sulla terza giornata della Superliga danese. Un Nordsjaelland capace di conquistare 4 punti nelle prime due gare di campionato (alla vittoria ottenuta in casa per 3-0 contro l'Aalborg ha fatto seguito il 2-2 centrato sul campo del Midtyjlland) si appresta a giocare in trasferta contro un Vejle che è ancora fermo a quota 0 punti in classifica. L'undici biancorosso dopo aver perso per 3-2 nella tana del Randers è uscito a mani vuote dal campo del Brondby (2-1).