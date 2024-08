Preliminari di Champions, il pronostico di Sparta Praga-Steaua Bucarest

In lavagna comanda il fattore campo

I cechi devono vedersela contro la Steaua Bucarest, che di match con posta in palio ne ha archiviati già otto, perdendo in una sola occasione. I rumeni proveranno a limitare i danni contro un avversario che in questo avvio di stagione ha sempre segnato da due a quattro gol in partita.

Sparta-Steaua è una sfida in cui, quote alla mano, comanda il fattore campo. Il segno 1 dello Sparta vale 1.50 per Cplay e GoldBet, 1.47 invece per Planetwin. Piace l’esito “Squadra casa vince con 1 o 2 gol di scarto” offerto mediamente a 1.90.