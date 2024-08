Preliminari di Champions, il pronostico di Slovan Bratislava-Apoel

Una combo per Slovan-Apoel

Per centrare il traguardo dei playoff di Champions Strelec e compagni devono eliminare l’Apoel, che ha sofferto non poco per estromettere dalla corsa i moldavi del Petrocub: vittoria per 1-0 all’andata a Nicosia e pareggio per 1-1 in trasferta.

In entrambi i match le reti dell’Apoel portano la firma dello stesso giocatore, il centrocampista brasiliano Marquinhos.

Per lo Slovan sarà fondamentale conquistare la vittoria a Bratislava, i bookie ritengono piuttosto probabili sia l’1 che l’Under 2,5. Una perfetta “sintesi” di questi due esiti è la combo 1X più Under 3,5. La quota assegnata a questa opzione è pari a 1.65 dal bookmaker Cplay, Eurobet e Sisal invece si fermano a 1.60.