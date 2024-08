Pronostico Trabzonspor-Rapid Vienna, Trezeguet sfida Burgstaller

Turchi favoriti, può starci l'Over 2,5

I turchi hanno badato al sodo nel turno precedente contro il Ruzomberok, battuto 2-0 in trasferta e 1-0 in casa. Al contrario, il Rapid è stato travolgente contro il Wisla: vittoria per 2-1 a Cracovia e 6-1 in Austria, con tripletta dell'esperto bomber Burgstaller. Il Rapid tra amichevoli (1-1 col Milan lo scorso 20 luglio) e gare ufficiali è andato a segno con continuità e ci sta ipotizzarlo almeno una volta a segno in quel di Trebisonda.

Tuttavia, le quote sorridono ai turchi che non pareggiano (al 90') da ben 22 partite consecutive. Segno 1 a 1.81 su Cplay e Betsson, la X vale 3.65 per GoldBet e Lottomatica mentre il 2 si trova a 3.70 su William Hill e arriva a 3.75 su Bet365.

La partita sulla carta promette diverse reti e l'Over 2,5 è una possibile opzione: a 1.62 su Cplay e Planetwin, a 1.60 su Sisal.