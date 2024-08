Trentaduesimi di Coppa Italia, il pronostico di Empoli-Catanzaro

Empoli-Catanzaro, ecco il pronostico

I toscani hanno alle spalle la sconfitta rimediata in amichevole contro la Sampdoria, 0-2. Meccanismi evidentemente da oliare, anche in attacco dove si attendono i primi squilli da Caputo e Colombo. Test negativo anche per il Catanzaro, sconfitto addirittura 5-2 dalla Juventus Next Gen.

Per i bookmaker non ci sono sorprese in vista alla luce delle quote proposte. Il segno 1 è offerto a 1.48 da Cplay e Betsson, a 1.50 da Lottomatica. Il pareggio quadruplica la posta mentre il 2 si gioca a 6.

L’Empoli ha in scia un poker di No Goal e Under 2,5, due esiti ricorrenti anche nella passata stagione. Da tener presente, in sede di pronostico, la combo 1X più Multigol 2-4 a 1.57 su Cplay, a 1.65 su Eurobet e a 1.62 su Sisal.