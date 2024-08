Pronostico Napoli-Modena, le quote del debutto ufficiale di Conte

Napoli-Modena da combo

I Canarini di recente hanno ben figurato in amichevole contro un’altra squadra di Serie A, il Cagliari, che solo a tempo scaduto con Pavoletti (tanto per cambiare) ha trovato il gol del definitivo 2-2.

Il Napoli nel giro di pochi giorni ha battuto 1-0 il Brest e poi perso 2-0 contro il Girona. Ora si fa sul serio e non sono ammessi passi falsi da parte della super favorita, la squadra di Conte, abbonata all’esito No Goal in questo pre-campionato.

I bookmaker non hanno dubbi sulla vittoria partenopea che si trova poco sotto quota 1.20, il colpaccio del Modena è una sorpresa da 2 volte la posta. Buone possibilità di assistere ad una partita con almeno tre gol complessivi, l’Over 2,5 è valutato 1.39 dal bookmaker Cplay e Planetwin, 1.38 da Sisal e Snai.

Volendo guardare in altre direzioni, si consiglia la combo 1 più Multigol 3-5. L'offerta di Cplay per questo esito è 1.71, si sale a 1.78 su Sisal e a 1.85 su Eurobet.