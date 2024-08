Pronostico Sampdoria-Como, sfida equilibrata secondo i bookmaker

Dopo gli “aperitivi” domenicali del tardo pomeriggio ecco una super serata di Coppa Italia . Alle 20.45 si potrà vedere all’opera il Como , neopromosso in Serie A , intorno a cui l’hype è a dir poco alto. Di fronte c’è la Sampdoria di Andrea Pirlo , tutt’altro che una comparsa. Gli innesti in attacco di Coda e Tutino la dicono lunga sulle ambizioni del club blucerchiato, che nell’amichevole contro l’ Empoli ha portato a casa vittoria e clean sheet: 2-0.

Il pareggio? Ecco quanto vale per i bookmaker

Il Como ha chiuso sullo 0-0 contro il Wolfsburg e vinto 1-0 contro il BW Linz negli ultimi due test mentre nell’ultimo campionato di B uscì dal Ferraris con un pareggio: 1-1, marchiato dai gol di Borini e Cutrone. Possibile che anche questa sfida possa finire in parità? Il segno X vale 3.10 per Sisal, 3.20 per Betflag e 3.25 per Cplay. In alternativa, occhio all'esito “X primo tempo o X finale” in lavagna a 1.57.

Come detto lo scorso anno a Genova Sampdoria-Como finì 1-1 ed entrambe le reti furono messe a segno nel secondo tempo. Da valutare l’ipotesi che in questa sfida entrambe le squadre possano andare a segno o nel primo o nel secondo tempo: quota 2.25.