Il pronostico di Genoa-Inter, Messias sfida Lautaro Martinez

1X2 finale, marcatori e Under/Over 2,5: le migliori quote

In attesa di trovare il giusto mix tra vecchia guardia e nuovi arrivi, Simone Inzaghi dovrebbe puntare sull'undici tipo o quasi. Lautaro Martinez in prima fila, l'argentino (fresco di rinnovo) cerca il primo gol in carriera contro il Genoa. Un gol che il bookmaker Cplay propone a quota 2.25, Eurobet a 2.10 e Sisal a 2.

Il Genoa cerca nuovi leader, Messias e Malinovski si candidano in tal senso. Il brasiliano (quasi un derby per lui dopo aver vestito la maglia del Milan) ha deciso il match di Coppa Italia con la Reggiana, vale 3.75 l'ipotesi che possa essere protagonista con "gol o assist" contro i nerazzurri.

In ottica 1X2 il pronostico pende logicamente dalla parte dell'Inter: il 2 vale 1.58 per Cplay, 1.57 per Lottomatica e 1.55 per Sisal. La vittoria del Genoa paga 5.90 su Cplay e Begamestar, 5.50 su Bwin mentre si sale fino a 6.25 su Bet365.

Match divertente al Ferraris? Uno scenario tutto sommato possibile, l'Over 2,5 è proposto a 1.82 da Cplay, a 1.80 da Planetwin e GoldBet.