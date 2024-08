Serie A, Parma-Fiorentina: pronostico "Multi chance". Tra Goal e No Goal...

In contemporanea con Genoa-Inter , quindi sabato 17 agosto alle 18.30, si gioca Parma-Fiorentina sempre nell'ambito della prima giornata di Serie A . Un match con quote favorevoli ai viola ma trattandosi di un debutto le insidie sono sempre dietro l'angolo. Anche perchè il neopromosso Parma di Pecchia vuole riscattare l' eliminazione prematura dalla Coppa Italia subìta per mano del Palermo (0-1, con rigore fallito da Man sullo 0-0).

Segno X parziale o finale, risultato esatto e Goal/NoGoal: i consigli

Proprio all'ultima edizione della Coppa Italia risale l'ultimo incrocio tra le due formazioni: 2-2 il verdetto al 90' con i toscani che rimontarono due gol ai ducali nei minuti finali di partita. Gol e spettacolo non sono mancati anche nella lunga estate viola costellata da tante amichevoli: 2-2 col Friburgo e Hull City, vittoria per 2-1 sul Montpellier solo per citarne alcune.

Il Parma si era fatto apprezzare per il poker rifilato all'Atalanta e il 2-0 inflitto al Galatasaray, poi la brusca frenata al primo impegno ufficiale contro il Palermo.

Il Parma proverà a sfruttare il calore del suo pubblico per fare risultato contro Colpani e compagni. Su Cplay il 2 della Fiorentina si gioca a 2.26 mentre l'offerta di Snai, Planetwin e William Hill si ferma a 2.20.

Possibile l'esito Goal (a 1.65), magari con il risultato esatto di 1-1 (quotato a 6.25). In un match sulla carta aperto a qualsiasi risultato potrebbe essere opportuno ricorrere ad un esito "Multi chance": X primo tempo o X finale: a 1.70 per Cplay, 1.65 per Eurobet e Sisal.