Preliminari di Europa League, ecco il pronostico di Lugano-Besiktas

Un Besiktas trascinato da un Ciro Immobile in stato di grazia (4 gol nelle prime tre gare ufficiali con la maglia bianconera) si appresta a disputare l'andata dell'ultimo turno preliminare di Europa League sul campo di un Lugano che in semifinale ha avuto la meglio contro il Partizan .

Il Besiktas ha iniziato alla grande la stagione, al successo ottenuto in Supercoppa contro il Galatasaray (5-0) hanno fatto seguito le due vittorie di campionato con il Samsunspor (2-0) e l'Antalyaspor (4-2).

Show in Svizzera

Il Lugano nelle prime 5 gare disputate in questa stagione davanti al proprio pubblico ha sempre fatto registrare la "combo" Goal+Over 2,5 (2 vittorie e 3 sconfitte). Per le quote entrambe le formazioni hanno le carte in regola per andare a segno, il Goal è proposto su Cplay e GoldBet a 1.65 mentre su Planetwin vale 1.60. Interessante l'accoppiata X2+Goal che moltiplica una qualsiasi puntata per 2.10.