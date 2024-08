Pronostico Fiorentina-Puskas, le quote dell'euro-debutto viola

Archiviato l'1-1 in campionato contro il Parma , per la Fiorentina è tempo di Conference League . Giovedì sera (ore 20.00), al Franchi, la squadra di Palladino ospita il Puskas , terzo classificato al termine dell'ultimo campionato ungherese.

Match da Over 2,5? Cosa dicono le quote

Puskas vittorioso nelle prime quattro giornate di campionato ma nel turno precedente di Conference (preliminari) ha eliminato con grande sofferenza i modesti armeni dell'Ararat. Dunque, magiari con più minuti ufficiali nelle gambe rispetto ai viola, super favoriti in virtù di un tasso tecnico fin troppo superiore.

In lavagna il divario è nettissimo, il primo round dei playoff andrà alla Fiorentina che si gioca vincente a quota 1.23 su Cplay, a 1.22 su Eurobet, Bet365 e Snai.

L'Over 2,5 è una possibile soluzione, anche per i bookmaker: 1.54 se si sceglie Cplay, 1.53 con Planetwin e Lottomatica. Optando per la combo 1+No Goal, quindi Fiorentina vincente a zero, la quota sale a 1.85.