Pronostici Liga, Celta Vigo-Valencia: quote e statistiche del match

Nelle amichevoli di precampionato la squadra allenata da Claudio Giraldez ha messo in mostra un buon potenziale offensivo, 15 le reti realizzate in 7 gare mentre si è fermato a 9 il computo dei gol al passivo (da segnalare due pareggi per 2-2 contro West Ham e Benfica).

Precampionato non all'altezza delle aspettative per il Valencia, solo due vittorie in 7 partite contro Benidorm (3-1) ed Eintracht (3-2). I "Pipistrelli" nelle restanti 5 gare amichevoli hanno fatto registrare 2 pareggi e 3 sconfitte.

Occhio all'ultimo precedente

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte dei padroni di casa. Il successo del Celta Vigo è in lavagna mediamente a 2.15 mentre il "2" vale circa 3.45. L'ultimo precedente tra le due squadre andato in scena al "Balaidos" è terminato sul punteggio di 2-2, la "combo" 1X+Over 1,5 è proposto su Cplay a 1.80 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.75.