Serie A, pronostico Parma-Milan: quote ok per il "Diavolo" ma...

All'esordio in campionato il Parma neopromosso ha tenuta testa alla Fiorentina finalista di Conference League , la partita ha regalato spettacolo (ben 12 tiri in porta complessivi) ed è terminata sul punteggio di 1-1.

I ducali ora si preparano a ricevere un Milan che nel corso della prima giornata di campionato non è andato oltre il 2-2 in casa contro il Torino. Il "Diavolo" dopo esser andato in svantaggio per 0-2 è riuscito a realizzare due reti negli ultimi minuti di gara.

Rossoneri favoriti ma...

Morale della favola? Per i bookmaker non si può escludere la possibilità di vedere entrambe le squadre andare a segno per almeno una volta. Il Goal su Cplay paga 1.68 mentre su Goldbet e Planetwin si gioca rispettivamente a 1.60 e 1.63. La "combo" che lega il Multigol Casa 1-2 al Multigol Ospite 1-3 vale invece 2.25.

Le quote pendono dalla parte della squadra allenata da Paulo Fonseca, il "2" al termine del secondo tempo è offerto mediamente a 1.70 mentre la doppia chance 1X è in lavagna a circa 2.15.