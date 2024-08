Serie A, pronostico e quote di Udinese-Lazio

La Lazio di Marco Baroni dopo aver battuto all'esordio il Venezia per 3-1 va a caccia di conferme sul campo dell' Udinese . La squadra biancoceleste contro i " Leoni Alati " ha mantenuto il possesso del pallone per il 67% dell'incontro, un possesso palla mai sterile che ha permesso a Castellanos e compagni di tirare per ben 6 volte verso lo specchio della porta avversaria.

L'Udinese nel corso della prima giornata di campionato ha conquistato un buon punto al "Renato Dall'Ara" di Bologna. I friulani nei 90 minuti di gioco hanno sofferto molto il gioco dei felsinei, i numeri della partita al triplice fischio dell'arbitro hanno evidenziato i 22 tiri effettuati dall'undici rossoblù.

Parola ai precedenti

Le quote sembrano dare fiducia alla Lazio. Il segno 2 è in lavagna mediamente a 2.35 mentre la vittoria dell'Udinese moltiplica una qualsiasi puntata per circa 3.25. I biancocelesti non perdono a Udine da ben 11 gare consecutive (8 vittorie e 3 pareggi), la "combo" che lega la doppia chance X2 al Multigol 1-4 è proposta su Cplay, Goldbet e Lottomatica a 1.65.